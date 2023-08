Nicola Campagnoli presenta il libro a Cingoli in biblioteca

In collegamento da Roma, Lucia Albano sottosegretaria all’economia interverrà alla presentazione del libro "Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)", edito a Affinità Elettive, in programma a Cingoli per oggi alle 18.15, nella sala Roccabella della biblioteca comunale Ascariana. Sul libro dall’intrigante titolo e già alla terza ristampa a un mese dall’uscita, intratterrà l’autore, Nicola Campagnoli (nella foto) in dialogo con Serena Cavalletti insegnante, Luigi Ippoliti medico di famiglia, Luca Pernici dirigente delle civiche istituzioni culturali.

Cingolano, scrittore in prosa e versi, docente di Lettere al liceo "Rinaldini" di Ancona. Campagnoli in alcuni flash racconta i momenti che più hanno caratterizzato la sua storia di professore, prima negli istituti professionali, poi al "Rinaldini". Nel libro, narra in forma di racconti alcuni fatti e incontri accaduti con gli alunni (giudizi e dialoghi che hanno contrappuntato le discussioni) i rapporti con genitori e colleghi.

g. cen.