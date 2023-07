Nicola Campagnoli, "Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)". Presentazione del libro a Cingoli, Ancona e Rimini

"Tre mesi di vacanza (e il posto fisso)". Non dovrebbe essere difficile intuire a chi si riferisce il titolo del libro scritto da Nicola Campagnoli (nella foto), cingolano, docente di materie letterarie al liceo Rinaldini di Ancona. Fecondo scrittore con diversioni anche nella poesia, onorato da ragguardevoli successi, Campagnoli ha precisato: "Il titolo del libro sintetizza la critica che un po’ tutti muovono alla nostra categoria: ‘ma cosa vi lamentate dello stipendio voi insegnanti, con quello che fate: avete il posto fisso e godete anche di tre mesi di vacanza’. Invece nel libro, che in vari capitoli propone le mie esperienze nel mondo scolastico, dimostro quant’è difficile svolgere questo mestiere". Edito da Affinità Elettive, il volume di 200 pagine è impreziosito dalla prefazione di Andrea Mencarelli che tra l’altro ha evidenziato: "Il libro assomiglia molto a un diario di bordo, testimonianza viva di un’esperienza in atto". La presentazione del libro è in programma il 28 luglio ad Ancona, il 9 agosto a Cingoli, quindi a Rimini durante il Meeting dell’amicizia fra i popoli.

Gianfilippo Centanni