Nicola Verderame primo finalista del premio Annibal Caro

Nicola Verderame è il primo finalista della sesta edizione del premio Annibal Caro, grazie alla traduzione dal turco del libro ’Pietra e ombra’, di Burhan Sonmez. Premiato dal comitato tecnico, Verderame ha insegnato lingua turca all’università del Salento e filologia turca all’università “L’Orientale“ di Napoli, dove si è laureato in studi islamici. Ha tradotto opere di narrativa dal turco per varie case editrici e nel 2016 ha curato la raccolta di Tugrul Tanyol, “Il vino dei giorni a venire“, insignita del premio Benno Geiger nel 2017. Il premio Annibal Caro valorizza il ruolo del traduttore come figura che permette di conoscere autori di altri paesi e di poter approfondire la conoscenza di altre culture.