Nicoletta Pascucci promossa a primo dirigente di polizia

Maria Nicoletta Pascucci, capo di gabinetto della Questura di Macerata, è stata promossa al ruolo di primo dirigente di polizia. Pascucci, laureata in Giurisprudenza all’università di Macerata nel 1996, è entrata in polizia nel 2000. Dal 2001 al 2003 ha prestato servizio al compartimento della polizia stradale del Veneto. Dal 2003 al 2010 è assegnata al compartimento polizia stradale delle Marche, con sede ad Ancona, con l’incarico di direttore del Primo Ufficio. Dal 2010 è alla Questura di Macerata, con l’incarico di dirigente della Digos e successivamente anche quello di vice capo di gabinetto. Nell’aprile del 2024 è stata nominata capo di gabinetto, mantenendo il ruolo di dirigente della Digos. Il questore Gianpaolo Patruno si è congratulato "per il traguardo e per l’ottimo lavoro svolto in questi anni".