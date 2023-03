Nicoletta Saracco è morta Combatteva il tumore al seno

di Lorena Cellini

La malattia le aveva sconvolto la vita quattro anni fa e da allora aveva affrontato le cure, e la paura, come una guerriera, trasformando la sua esperienza in una missione: informare e promuovere la prevenzione. Ma, la notte scorsa si è dovuta arrendere a soli 33 anni, Nicoletta Saracco. Nel 2019 le venne diagnosticato un tumore al seno, ma questo non le tolse l’energia, nemmeno nelle giornate della chemioterapia, e ha dedicato tutta se stessa per aiutare le donne che stavano attraversando la sua stessa esperienza, raccogliendo fondi a favore della ricerca. Civitanovese, viveva a Milano. Era una designer, lavorava nel mondo della moda e anche il suo talento ha messo al servizio della sua battaglia creando il marchio Ni.Art Gallery con cui portava avanti iniziative in tutta Italia, promosse anche coi social, soprattutto Instagram dove era molto attiva e con i quali raggiungeva chi come lei doveva affrontare il tumore al seno: anche nella sue pagina Facebook trovava la forza per lottare. Suo il progetto T.T.T.T-Istruzioni antipatico (tette, tacchi, trucco, tumore). "E’ nato – diceva – per raccontare la malattia a modo mio e dare voce ai medici dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, per fare domande, dare risposte o spiegare perché è importante prevenire. Soprattutto, fare sorridere". Per quattro anni lo ha fatto, ha realizzato video e interviste con specialisti, prodotto t-shirt per raccogliere fondi, portato la cultura della prevenzione ovunque ha potuto. Ma, da qualche tempo la sua presenza sui social si era diradata. Alle tre di venerdì notte il decesso. La fondazione Ieo sul suo profilo Facebook le dedica un ricordo: "La nostra amica Nicoletta è venuta a mancare. Raccontava con naturalezza e sincerità la sua esperienza di paziente oncologia per invitare alla prevenzione e per sconfiggere i tanti tabù che ancora, purtroppo, accompagnano la malattia. Con il suo spirito sempre allegro ha supportato la ricerca Ieo – Istituto europeo di oncologia con innumerevoli attività e iniziative, tra tutte il progetto Ieo Good Vibes On The Road e Ni.Art Gallery perché sapeva quanto è importante l’obiettivo che vogliamo raggiungere con la ricerca. Siano sicuri che chiunque l’abbia conosciuta porterà dentro di sé la sua forza nell’affrontare le difficoltà rimanendo fedeli a se stessi. Nicoletta ci mancherai. È stato un privilegio averti conosciuta". A ricordarla è anche il regista Andrea Massimi di Roma: "È andata in silenzio, piano piano, davanti al mare, nella sua città natale, a casa sua, nelle Marche. Lottando come un leone. Anzi i leoni dovrebbero imitarla. Grande esempio per chi sta lottando contro il male dei mali. Sempre con il sorriso. Portando sempre un messaggio positivo. Un abbraccio immenso al padre, alla madre e alla sorella".

Il funerale si terrà domani alle 9.30 nella chiesa dei Frati cappuccini a Civitanova Alta. Lascia la mamma Maria Silvia, il babbo Giacomo, ex dipendente comunale, e la sorella Roberta.