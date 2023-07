Nicoletti Elettrodomestici chiude dopo 53 anni

di Barbara Palombi

La storica attività montecosarese Nicoletti Elettrodomestici, fondata da Pasquale Nicoletti, chiude i battenti dopo ben 53 anni di attività. Da martedì le saracinesche del negozio non si alzeranno più, lasciando un vuoto incolmabile in via Roma a Montecosaro Scalo. Un’attività, iniziata sin dopo il termine degli studi nella scuola Radio Elettra e il sogno di avviare un’azienda tutta sua, hanno spinto Pasquale a investire e a credere in quel suo progetto partendo da zero e rimboccandosi le maniche giorno dopo giorno. Il suo obiettivo di avviare un negozio con le migliore tecnologie presenti sul mercato dell’epoca si realizza grazie al supporto di un grossista che, credendo in lui e nella sua professionalità, accettò di prestargli la prima merce facendogliela pagare man mano che la rivendeva.

E così, dal 1970, Nicoletti Elettrodomestici ha iniziato a scrivere la sua storia fatta di successi, fiducia, sorrisi e cordialità, diventando ben presto un punto di riferimento nel territorio che lo ha portato ad allargare l’attività coinvolgendo suo fratello Pasquale e le mogli per fornire la migliore assistenza a tutti i clienti. La bottega, avviata negli anni del boom economico, racchiude in sé un pezzo di storia fatta dai primi televisori a valvole e dalla diffusione degli elettrodomestici acquistati con sacrificio dai clienti, anni in cui il commercio fiorente degli apparecchi elettronici, a quei tempi un avvento per chiunque, era salvaguardato dalla figura del tecnico, ad oggi quasi scomparsa, che si occupava della loro riparazione e manutenzione, garantendone lunga vita.

L’attività di Pasquale e Luciano Nicoletti ha attraversato indenne le varie rivoluzioni tecnologiche restando un punto fermo nella vita dei tanti acquirenti, gli stessi che affettuosamente li stanno ringraziando con tanti messaggi "per il lavoro svolto nella collettività con gentilezza, simpatia, fiducia e soprattutto onestà. Sempre disponibili nella risoluzione delle varie problematiche. Un grande in bocca al lupo per il meritato riposo". Ora Nicoletti, insieme a sua moglie Nanda, si godrà il meritato riposo circondato dall’affetto delle figlie Sonia e Sara.