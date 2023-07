"Nidi alternativi ok per settembre Soluzioni agli eventuali problemi"

"Abbiamo fiducia di poter ultimare i lavori entro i primi di settembre. In ogni caso, se dovessero sorgere problemi, l’attività dei nidi inizierà negli asili interessati dai cantieri del Pnrr, dove gli operai non entreranno prima di novembre". L’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai fa il punto sulla situazione dei centri per l’infanzia insieme al sindaco Fabrizio Ciarapica e all’assessore ai Servizi socio-educativi Barbara Capponi. La chiusura dei nidi Cavalluccio Marino e Grillo Parlante, destinati a un maquillage con i fondi del Pnrr, con la conseguente soppressione delle aule, ha creato una emergenza per le famiglie a causa dei ritardi con cui palazzo Sforza ha provveduto alle alternative. Che sono state alla fine trovate e, per sopperire ai posti che verranno meno, saranno attrezzati locali non utilizzati nella scuola Don Bosco di Fontespina ed effettuati interventi minimali per adeguare alcuni spazi interni alla palazzina studentianziani nella zona sud. "Con i lavori al Cavalluccio Marino e al Grillo Parlante – spiega Carassai – perdiamo 52 posti, ma con i nuovi interventi ne garantiamo 64 superando quindi l’emergenza". Per la Don Bosco l’Ufficio tecnico comunale sta predisponendo il progetto mentre per la struttura studentianziani il progetto c’è e per entrambi i cantieri sono state contattate dal Comune ditte disposte a lavorare in agosto. "Problemi potrebbero sorgere – avverte Carassai – per le tempistiche di approvvigionamento dei materiali edili, ma in questo caso se il ritardo sarà importante i bimbi a settembre entreranno nelle vecchie aule e poi verrà predisposto il trasloco con il minor disagio possibile per le famiglie". A Civitanova sono entrati in bilancio 9.250.000 euro per il piano dei nuovi asili: 8.060.000 euro del Pnrr, 1.190.000 euro mutuati dall’amministrazione. "Un risultato eccezionale", sottolinea Carassai. A Civitanova è di 10.000 euro il costo annuo che il Comune sostiene per ogni bimbo iscritto al nido, con le rette che coprono il 30% delle spese.

l. c.