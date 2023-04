Nidi artificiali per proteggere le anatre da corvi e volpi

Diversi nidi artificiali per germani reali (e cioè una tipologia d’anatra) sono stati posizionati nel Maceratese, tra cui anche a Potenza Picena. A renderlo noto è il presidente provinciale della Fidc (Federazione Italiana Della Caccia), Nazzareno Galassi. "Il germano reale è un’anatra di superficie presente sulla nostra provincia, che nidifica lungo i fiumi e nei laghi nel periodo compreso tra marzo e aprile – spiega Galassi –. Per favorire la sua nidificazione ed evitare la predazione da specie come corvidi e volpi, l’Acma (Associazione cacciatori migratori acquatici) ha richiesto all’Atc (Ambito territoriale di caccia) Macerata 2, di predisporre il posizionamento di alcuni nidi artificiali già sperimentati con successo negli anni passati". Quindi, prosegue Galassi, "il comitato di gestione dell’Atc Macerata 2, sempre sensibile alla realizzazione di progetti di miglioramenti ambientali, ha approvato il progetto con possibilità di coinvolgimento per tutte le associazioni che ne faranno richiesta. A tal proposito l’Acma e la Federcaccia provinciale, si sono attivati e hanno posizionato alcuni nidi artificiali nei laghetti presenti nei comuni di Potenza Picena, Morrovalle, Montelupone, Monte San Giusto, Tolentino; gli stessi verranno periodicamente monitorati dalle guardie venatorie volontarie dell’associazione per verificarne le risultanze".