Nidi comunali, porte aperte e via alle iscrizioni

Al via da martedì le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali. Le strutture con posti disponibili sono Topolino (via Cassiano da Fabriano), Aquilone (via Eustacchio), Arcobaleno (via Gasparri), Gian Burrasca (contrada Vallebona), Mi e Ma (via Tibaldi), e Grande Albero (via Beniamino Gigli, Villa Cozza – gestione educativa della cooperativa Mi e Ma che accoglie bambini/e dai 12 mesi in poi).

La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno per via telematica, accedendo con Spis o Cie a www.comune.macerata.it; in alternativa, inviare per mail il modello predisposto e gli allegati richiesti a ufficioscuola@comune.macerata.it o consegnarlo all’ufficio Scuola (piazza Vittorio Veneto, 2 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13). Modello di richiesta disponibile su https://www.comune.macerata.it/servizio/iscrizione-allasilo-nido/ o all’ufficio Scuola.

Allegare l’attestazione Isee 2025, copia del libretto vaccinazioni e documentazione che attesti la situazione lavorativa dei genitori (o del genitore unico in caso di nucleo monogenitoriale). Il servizio comporta il pagamento di una retta mensile stabilita con delibera dalla giunta comunale all’inizio di ogni anno di attività del nido, applicata sulla base del reddito. I requisiti per l’ammissione sono l’età del bambino compresa tra tre mesi e tre anni e in regola con gli obblighi vaccinali. Info: 0733.256453 /534.

In programma anche l’iniziativa Nidi Aperti: il 9 giugno per Arcobaleno, 10 Topolino e Mi e Ma, 11 Gian Burrasca, 12 Aquilone e 17 Grande Albero (tutti dalle 16.30 alle 18.30).