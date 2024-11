Nidi d’infanzia, via alle iscrizioni. C’è tempo fino al 4 gennaio

Al via lunedì le iscrizioni per la frequenza dei nidi d’infanzia comunali per i nati tra il 15 giugno e il 31 dicembre 2024.

La domanda di ammissione, che andrà ad integrare l’attuale graduatoria, deve essere presentata entro il 4 gennaio per via telematica, modalità prioritaria, accedendo con Spid al servizio online www.comune.macerata.it/servizio/iscrizione-allasilo-nido/ o, in alternativa, inviando il modello predisposto e gli allegati richiesti a ufficioscuola@comune.macerata.it; il modello di richiesta è disponibile nel sito del Comune o all’ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto.

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile che viene stabilita con delibera dalla giunta comunale all’inizio di ogni anno di attività del nido d’infanzia (la retta verrà applicata sulla base del reddito come da normativa Isee. I requisiti richiesti per l’ammissione sono la data di nascita del bambino compresa tra il 15 giugno e il 31 dicembre 2024 e la residenza nel comune di Macerata. Info 0733.256453/534.