Nido e casa di riposo tra le priorità

Approvato il nuovo Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di San Severino. Stralciati alcuni interventi in attesa di rifinanziamento da parte della Regione o dei ministeri, ed eliminate anche le opere fino a 150mila euro, come previsto per legge. Tra gli interventi in programma, illustrati dal sindaco Rosa Piermattei in Consiglio comunale, figura la ristrutturazione e adeguamento sismico del plesso Luzio che, per il 2024, ha una dotazione finanziaria di 8.745.453 euro, il secondo lotto della ristrutturazione e miglioramento sismico del palazzo comunale (800mila euro), la realizzazione del nuovo asilo nido di via Talpa (3milioni e 800mila euro), la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona di via Mazzini, per la ricostruzione del nuovo Itts Divini (151.251 euro). E ancora, la realizzazione della nuova ciclostazione in prossimità dell’anello panoramico del castello di Pitino (156 mila euro), la realizzazione di una serra da destinare alle attività del Girasole (252.362 euro), la riqualificazione e ampliamento dello stadio (600mila euro). Previsti poi 300mila euro, nel 2025, per l’ampliamento del cimitero di Serralta, e la costruzione della nuova casa di riposo con una dotazione, nel 2024, di 7milioni, e per il 2025di 6 milioni e 690.950. Interventi anche per l’ex cinema Italia (431.699 euro nel 2024 e un milione di euro nel 2025) e per il recupero e restauro della Porta di Sette Cannelle e anche mura (330mila euro nel 2024, un milione nel 2025 e un milione nel 2026). Nel piano figurano infine i lavori di miglioramento sismico della palestra ex Gil per la quale ci sono un milione e 269mila euro per il prossimo anno e un milione nel 2025, il miglioramento sismico e efficientemente energetico della palazzina Scuriatti (466.263 euro), i lavori di riparazione dei danni al cimitero e relativa cappella di Cesolo (248.608 euro) e di Pitino (238.610 euro). Il consigliere Francesco Borioni ha chiesto conto di alcuni interventi stralciati dal Piano come quello del ponte di via Varsavia o dei cimiteri di Chigiano e Corsciano e il primo cittadino ha chiarito che "le risorse per i cimiteri ci sono, le opere andranno in appalto nei prossimi mesi. I lavori alla scuola Tacchi Venturi sono stati eliminati perché non sono rientrati in graduatoria, mancava la valutazione sulla vulnerabilità. I lavori per il ponte di via Varsavia deve essere rifinanziato dal ministero, quelli per il bocciodromo invece sono stati eliminati perché abbiamo vinto il bando ma la gara d’appalto è andata deserta e verrà finanziato il prossimo anno".