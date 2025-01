Nido e infanzia insieme realizzano piccole opere

Gli alunni delle sezioni A, B e C della scuola dell’infanzia "Via Dei Mille", ad indirizzo comune, appartenenti all’Isc via Ugo Bassi di Civitanova, nei giorni scorsi, hanno accolto i bambini del nido "Peter Pan" per effettuare attività didattiche riferite al progetto continuità auspicato dal Sistema Integrato 0-6. Lo scopo consiste nel dialogo tra le due realtà esistenti sul territorio; da un lato il nido e dall’altro la scuola dell’infanzia con l’intento comune di ricercare linguaggi e prassi educativo-didattiche condivise. I piccoli del nido hanno fatto, in collaborazione con i bambini della scuola dell’infanzia, manufatti da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

Gli alunni delle sezioni coinvolte hanno realizzato alcuni quadri da donare al nido.

"I piccoli sono entrati nelle nostre aule accompagnate dalle loro educatrici - è il racconto delle docenti delle sezioni A B C della scuola dell’infanzia Via Dei Mille - Gli sguardi, vivaci ed attenti, si posano su persone, oggetti, spazi. Tutto ai loro occhi è nuovo, denso di emozioni e stupore. Nulla incute timore, si è in un luogo sicuro, tra persone amiche. Ora è il momento di conoscersi davvero. Come ti chiami? Facciamo qualcosa di bello insieme? I bambini della scuola dell’infanzia siedono accanto ai piccoli del nido. Si osservano, trovano un modo per interagire. Talvolta, tra bambini, le parole servono, spiegano il da farsi. Talvolta no. Perché è il silenzio a regnare e a condurre minuscole mani all’atto creativo. Le ore scorrono veloci, è tempo di salutare ed andare via".