"Nidotondo": entro novembre al via i lavori

di Antonio Tubaldi

Sono già al lavoro i professionisti e le aziende incaricate dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Recanati per mettere a punto il progetto relativo all’ampliamento degli spazi, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’asilo nido comunale "Nidotondo" di via Vogel, per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento nazionale di 1.386.800 euro. Si va di fretta visti i tempi stretti imposti dal Pnrr: l’aggiudicazione dei lavori, infatti, deve avvenire entro la fine di maggio, l’avvio dei lavori entro novembre e ci saranno appena due anni di tempo per la loro conclusione. Per la relazione geologica definitiva è stato incaricato il geologo Massimo Basili di Porto Sant’Elpidio dietro un compenso lordo di 4.131 euro e il professionista sarà affiancato dalla ditta Geco Srl di Falconara Marittima che per poco meno di mille euro provvederà ad effettuare le necessarie indagini geologiche. Sarà l’Abaco società cooperativa di Fermo a occuparsi della redazione della relazione per la verifica preliminare dell’interesse archeologico per un importo lordo di 4.270; verificare, invece, la stabilità delle fondazioni dell’edificio esistente è un compito affidato alla ditta Imet dei F.lli Pesaresi di Montefano (compenso lordo 1.394 euro). Alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e strutturali e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ci penserà l’architetto Matteo Cipolloni di Castelfidardo: per lui il compenso lordo totale è stato quantificato in 42.463 euro. L’ingegner Ivan Marconi di Recanati si occuperà, invece, della progettazione esecutiva delle opere strutturali e della direzione dei lavori dietro un compenso lordo totale di 48.657 euro. Infine alla Società 3Energy Srl di Cinisello Balsamo sono stati affidati la progettazione di grado definitivo ed esecutivo degli impianti elettrico, clima ed idrici e delle relazioni energetiche ed acustiche per un importo lordo di 16.685 euro. "Abbiamo già trasformato con successo il Nidotondo in un asilo montessoriano, attuando un miglioramento pedagogico che ha permesso di offrire un eccellente servizio educativo, di primaria importanza per il territorio e per le famiglie – ricorda il Sindaco Antonio Bravi –. Ora potremmo completare l’opera e intervenire anche a livello strutturale sull’edificio con l’ampliamento degli spazi dedicati ai bambini, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dello stabile". Intanto la giunta, nei giorni scorsi, ha approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione della nuova scuola d’infanzia per l’importo complessivo di 2.588.074 euro. L’intervento permetterà di dismettere i fitti passivi, che attualmente il Comune paga, per le scuole materne "Mariele Ventre", nel quartiere Fonti san Lorenzo, e di Via Kennedy di proprietà rispettivamente di un privato (l’impresa edile Lorenzini) e della Curia vescovile.