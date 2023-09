Niente acqua per 24 ore in ospedale

L’invito a non usare l’acqua all’ospedale di Macerata – tra martedì e mercoledì – ha allarmato pazienti e cittadini, che hanno anche pensato a problemi di inquinamento. In realtà, per fortuna, non c’è nulla di cui preoccuparsi. "Si è trattato di un intervento di manutenzione ordinaria sull’impianto idrico che si attua periodicamente per garantire l’igienicità delle condotte e la qualità dell’acqua", afferma Carlo Di Falco, direttore sanitario dell’Ast di Macerata. "In particolare – prosegue – in questi casi c’è una forte presenza di cloro usato per la pulizia, in base alla quale si sconsiglia l’uso dell’acqua. Così abbiamo deciso di avvisare affinché, per un limitato lasso di tempo, non venisse utilizzata, salvo situazioni di emergenza. Contemporaneamente abbiamo distribuito bottigliette d’acqua. Il tutto è durato 24 ore. Si tratta di un intervento ordinario che ha il solo scopo di far sì che l’impianto idrico sia pulito ed efficiente, garantendo la massima sicurezza ai ricoverati".

f. v.