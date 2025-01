Niente agibilità per il pubblico nella palestra : "Abbiamo 82 baby pallavoliste, un vero peccato"

"Da settembre, la palestra Ballarini non ha l’agibilità per far entrare il pubblico all’interno dell’impianto sportivo. Ed è un bel problema, perché abbiamo 82 baby pallavoliste e i loro genitori e nonni non possono mai guardare le partite. Tempo fa abbiamo parlato con il Comune per cercare di risolvere la situazione, ma a oggi non c’è stato nulla da fare". È la protesta di un dirigente della società sportiva Acevolley Porto Recanati, che preferisce rimanere anonimo ed è anche genitore di una bimba tesserata con la squadra di pallavolo. Tale criticità riguarda la palestra Ballarini, che si trova in via Bronzini, accanto all’altra palestra Michelini. Da mesi i familiari delle piccole atlete sono costretti a guardare i match dal corridoio esterno, visto che nell’impianto sportivo possono accedere solo atleti, dirigenti e arbitri. "Si tratta di una problematica che stiamo cercando di risolvere da settembre, quando sarebbe bastata una lettera scritta dal sindaco Andrea Michelini per permettere l’ingresso del pubblico nella palestra Ballarini – spiega il dirigente dell’Acevolley Porto Recanati –. Però questo non è stato fatto: a detta dell’amministrazione comunale, sarebbe sparita parte della documentazione necessaria per attestare l’agibilità delle tribune. E non è poca la rabbia di genitori e nonni, che non possono vedere i piccoli all’opera. Basti pensare che quest’anno abbiamo sette formazioni giovanili: il mini volley, under 12, under 13, under 14, under 16, under 18 e seconda divisione". Tra l’altro i tentativi fatti dalla società portorecanatese sono stati diversi, senza però ottenere nessun risultato.

Al contempo la giunta non avrebbe fornito aggiornamenti su una possibile risoluzione. "Il sindaco Michelini ci aveva riferito di aver affidato la pratica a un ingegnere, ma dopo non abbiamo più saputo niente – riprende il dirigente dell’Acevolley Porto Recanati -. Ci siamo pure recati all’ufficio tecnico, in quanto da oltre un anno non funzionano due fari che servono a illuminare il campo da gioco e non ci sono state nemmeno qui delle novità. Ormai siamo un po’ stufi, dato che due anni fa è rimasta rotta per mesi una porta d’emergenza. Purtroppo, non ci sono in città altri impianti dove poter praticare la pallavolo".

Giorgio Giannaccini