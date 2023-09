"Niente aiuti per gli affitti, il Comune ha il rimedio"

Ormai è chiaro, saranno tante le famiglie tagliate fuori dal contributo sugli affitti, a causa dell’azzeramento da parte del Governo del fondo che lo Stato gira alle Regioni e che queste assegnano ai Comuni. Zero euro quest’anno e sarà un problema perché a Civitanova circa 600 famiglie venivano raggiunte dai contributi garantiti dalla somma di 750.000 euro, di cui 600.000 della Regione e 150.000 messi dal Comune a integrazione. A quanto ammonterà questo fondo quest’anno ancora non si sa, l’amministrazione non lo ha comunicato. Un problema sociale non di poco conto, che diventa anche un fatto politico con Francesco Micucci, capogruppo consiliare del Pd, che chiede "per quale motivo questa amministrazione non ha sopperito alla carenza del fondo nazionale per i canoni di affitto con risorse proprie, visti anche gli ingenti utili di esercizio di alcune sue società partecipate e perché non ha attivato la tanto decantata ‘filiera istituzionale’ di Destra per sollecitare al Governo Meloni e quello regionale di Acquaroli il finanziamento del fondo in oggetto? Mi chiedo poi se sia intenzione della giunta utilizzare questi ultimi mesi del 2023 per effettuare variazioni di bilancio e finanziare un apposito capitolo". Micucci ricorda che alcune amministrazioni comunali, per esempio Pesaro, lo hanno creato. Il cosiddetto ‘Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione’ esiste dal 1998, è stato sempre finanziato dai vari Governi. "Sono risorse - sottolinea Micucci - che erano anche una garanzia per i proprietari di abitazioni per ricevere il giusto canone ed essere quindi stimolati a rimettere sul mercato le case in affitto". Il problema è stato sollevato ieri mattina durante la riunione dei capigruppo in vista del prossimo Consiglio. In quella sede Micucci ha presentato un’interrogazione "e in via ufficiosa - riferisce - dirigenti del Comune hanno ammesso che i fondi previsti non saranno sufficienti a raggiungere il numero delle famiglie che lo scorso anno ha ricevuto il contributo".

Lorena Cellini