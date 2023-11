Niente alcol quando si guida. La prevenzione tra i giovani

"Lifeaddicted": mai guidare quando hai bevuto. La campagna di sensibilizzazione organizzata dal Comune in sinergia con polizia locale, Stammibene, Aci e Croce rossa prosegue e traccia un bilancio provvisorio sull’incidentalità stradale. Importanti si rivelano i fondi che il ministero ha destinato alla città, 350mila euro, per organizzare questo progetto di sensibilizzazione, rivolto soprattutto ai giovani. Il 10% degli incidenti avvenuti in città da inizio 2023 è causato dall’alcol: dal primo gennaio si sono verificati 234 sinistri, che hanno causato 116 feriti, 9 in prognosi riservata. Due incidenti sono stati mortali. In 24 sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza: tre sono minorenni, alla guida di motorini o piccoli veicoli. In due si sono rifiutati di sottoporsi al test. "In questo progetto rientrano tutti i Comuni dell’ambito – dice il comandante della polizia locale, Danilo Doria –, e si sono voluti dei partner come Stammibene, Croce rossa e Aci per avere la possibilità di usare linguaggi adatti ai giovani, a cui la prevenzione principalmente si rivolge. Saremo già nel week end a Pollenza per attività di questo tipo". "Immaginando una formazione teorica e interattiva abbiamo creato spazi di confronto e laboratori – dice Silvia Agnani del Dipartimento dipendenze patologiche –, avere un servizio a cui rinviare persone in difficoltà aldilà dell’intervento normativo è fondamentale. Il benessere completo è fisico, psichico e sociale". Roberta Staffolani, della sezione Aci, ha presentato il progetto sulla guida sicura e le attività nelle scuole: "Da sempre ci occupiamo di formazione. Spesso terribili fatti di cronaca di questo genere riguardano giovani fra i 20 e 25 anni. Nel 2022 ne sono morti 263 e gli incidenti sono tornati ai livelli pre pandemia. Sono 3.158 le persone morte sulle strade lo scorso anno. L’Europa vuole arrivare entro il 2050 a quota zero. Siamo ancora lontani. Andiamo nelle scuole per far conoscere le norme ma soprattutto per insegnare che le regole vanno rispettate non per timore della sanzione, ma per il bene proprio e della collettività". "Da tanti anni nella nostra mission c’è attenzione per quello che riguarda l’abuso di alcol – commenta Rosaria Del Balzo Ruiti –. Saremo nelle piazze della movida cittadina per fornire alcol test gratuiti e brochure informative". "Guidare è un atto di responsabilità collettiva – chiosa l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –, grazie a questura, prefettura ed enti del terzo settore che affiancano il progetto". Anche Unimc ha dato il suo contributo. Sono già stati formati 58 operatori di polizia locale provenienti da tutta la regione. Lo slogan dell’iniziativa recita: "Never drive when you’re high" (non guidare quando hai bevuto).