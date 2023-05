"Niente bottiglie magnum di vino? Di sicuro ci rimetterebbe la qualità"

"Non è tanto per una questione economica ma per un valore di immagine e di qualità. Nelle magnum le caratteristiche del vino vengono esaltate al massimo". Andrea Saputi, responsabile commerciale della Cantina Saputi di Colmurano, spiega perché la nuova direttiva Ue danneggerebbe il settore. La proposta prevede infatti "una standardizzazione delle bottiglie per il vino e la riduzione del loro peso, eliminando di fatto il formato magnum". Questo nell’ottica di raggiungere, al primo gennaio 2030, un 10% delle bevande alcoliche immesse sul mercato con imballaggi inseriti in sistemi di riuso. "È come guardare la pagliuzza e non la trave – aggiunge -. Se il problema sono ad esempio le emissioni di anidride carbonica, perché non intervenire sui trasporti? Dispiace perché un’azienda che cerca di crescere viene stoppata ogni volta con una "bastonata". La bottiglia non è semplicemente il contenitore ma è anche uno strumento di affinamento del prodotto che matura appunto in bottiglia. È un tassello importante del processo produttivo. E la magnum viene stappata in occasioni speciali, particolari, in presentazioni di eventi, con il conseguente ritorno di immagine". "Sono rimasto allibito di fronte alla proposta Ue – afferma Mauro Quacquarini, titolare dell’omonima azienda vinicola e dolciaria di Serrapetrona -, pensata a questo punto da chi è fuori dalla realtà, senza piedi per terra. Vendiamo poche magnum, quindi è più per una questione di principio, come l’altra idea stramba di etichettare il vino per dire che fa male alla salute. Le aziende, piuttosto, vanno aiutate a crescere, vanno sostenute. Tra l’altro il vetro è riciclabile, quindi basterebbe incentivare la raccolta differenziata, magari usando in tutta Europa la stessa colorazione dei sacchetti. Cosa cambierebbe poi tra il buttare via una bottiglia da un litro e mezzo e due da 0.75?".

l. g.