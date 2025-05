Niente buoni pasto, risarciti gli infermieri

Trenta infermieri dell’ospedale di Camerino hanno ottenuto un risarcimento di 40.867 euro per i buoni pasto non erogati nel quinquennio tra il 2018 e il 2022. Nel 2023 la segreteria provinciale del Nursind, sindacato autonomo costituito da infermieri e ostetriche, aveva presentato ricorso contro l’ex Area Vasta 3 (oggi Ast) e ieri mattina in tribunale di Macerata, davanti al giudice del lavoro Germana Russo, c’è stata la conciliazione: è stato riconosciuto l’80 per cento di quanto richiesto dal sindacato. Il pagamento dovrà essere effettuato entro sessanta giorni. Si tratta del rimborso per il diritto alla mensa.

All’ospedale di Camerino infatti la mensa è aperta dal lunedì al sabato, solo nei giorni feriali quindi, e solo a pranzo; per questo motivo, chi in ospedale fa i turni pomeridiani, notturni o nei giorni festivi non può usufruire di questo diritto. La somma dei 40.867 euro – relativa ai cinque anni passati – sarà distribuita tra i trenta infermieri in base appunto ai vari turni svolti. Ad assistere il Nursind, capitanato dalla responsabile provinciale Elisabetta Guglielmi, è stato l’avvocato Daniele Stacchietti. Il ricorso è stato presentato a titolo gratuito per gli iscritti al sindacato.

"È importante per noi che il giudice abbia riconosciuto che questo diritto esiste – commenta Guglielmi –, un passo avanti". Nel frattempo, dopo che Nursind aveva depositato il ricorso, la Cassazione ha previsto una decorrenza retroattiva di dieci anni, per questo ora il sindacato si attiverà per ampliare il riconoscimento dell’arco temporale. Sono già state raccolte le firme. Altre cause sono aperte e stanno proseguendo: quella per l’ospedale di Macerata e per l’ospedale di Civitanova. Ogni area ha infatti una mensa aperta in determinati orari e per determinati giorni, quindi è stato necessario procedere con più ricorsi. Una battaglia vinta intanto, quella di ieri.

Nursind Macerata conta più di 700 iscritti tra pubblico e privato, case di riposo, rsa, associazioni volontariato. Ha sede a Tolentino, in via Giovanni XXIII. Porta avanti diversi ricorsi con l’Ast Macerata su diversi fronti.

Lucia Gentili