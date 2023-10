Niente bus sul ponte, si studiano alternative

"Faremo il possibile, per quanto di nostra competenza, per venire incontro alle esigenze dei cittadini". Così il sindaco Andrea Michelini risponde alla protesta di un genitore portorecanatese, apparsa l’altro giorno sul Carlino, in merito al divieto di accesso dei mezzi pesanti sul ponte di Scossicci. A causa di ciò, l’uomo aveva spiegato che ogni giorno circa 15 studenti delle scuole superiori, tutti residenti a Scossicci, vengono scaricati in via Del Sole e sono costretti ad attraversare il ponte, a piedi, per tornare a casa. Tuttavia, su quel tratto non c’è nessun marciapiede e i ragazzi potrebbero rischiare di essere falciati dalle auto. "Siamo al corrente di tutte le problematiche legate all’inibizione del traffico, per i mezzi pesanti, sul cavalcavia che porta a Scossicci – afferma Michelini -. Ma siamo anche coscienti che si tratta di una problematica che deve essere affrontata e risolta dalla Regione, alla quale è affidato il servizio del trasporto pubblico. Comunque, ci stiamo muovendo per convocare una videoconferenza e proporre alternative che soddisfino le esigenze dei residenti di Scossicci".