Niente cellulari a scuola: "È educare, non punire"

Il nuovo anno scolastico per gli studenti maceratesi inizia oggi con una regola che fa sempre discutere: niente cellulare in classe. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha esteso il divieto anche alle scuole superiori: telefoni spenti per tutta la permanenza in istituto, compresi gli intervalli. Una misura che si accompagna a una stretta sulla condotta: chi ottiene cinque in pagella per comportamento sarà bocciato automaticamente, mentre chi prende sei dovrà sostenere a settembre una tesina di educazione civica per accedere alla classe successiva. Se a livello nazionale l’iniziativa implica un cambio di abitudini per milioni di studenti, a Macerata c’è chi si è trovato pronto. All’Ite ‘Gentili’ la dirigente Alessandra Gattari spiega che "per noi non è una novità perché all’interno del progetto ‘Digital Detox’ avevamo già vietato i cellulari per tutto l’orario scolastico, intervallo compreso – dice –. Avevamo predisposto armadietti sotto chiave e modificato il regolamento: dopo due note disciplinari per uso non autorizzato, scatta la sospensione dalle lezioni. La decisione ministeriale così conferma la bontà della scelta fatta lo scorso anno". Gattari sottolinea che l’obiettivo "non è punire, ma educare – aggiunge –. La difficoltà è far capire ai ragazzi che c’è bisogno almeno per qualche ora di staccarsi da questi strumenti. L’ottica è educativa e preventiva, con progetti in collaborazione con l’Ast e con il ‘Villaggio Digitale’ per prevenire dipendenze tecnologiche e cyberbullismo". Sul fronte docenti, l’accoglienza è stata positiva: "I professori hanno recepito favorevolmente la decisione, sapendo che a fronte di un cellulare riposto nello zaino può comparirne un altro – spiega ancora – Per questo va accelerato il lavoro sulla prevenzione, non sulla repressione. A riguardo, il consiglio di classe valuta caso per caso la gravità della violazione, c’è differenza tra guardare l’ora sul telefono e usarlo per fini poco edificanti". Linea simile si usa anche all’Ipsia "Corridoni", con sedi a Macerata, Corridonia e Civitanova, guidata dal professore Gianni Mastrocola: "Sono assolutamente d’accordo perché l’uso del telefono è dannoso per la didattica e la concentrazione dei ragazzi – dice –. Nel nostro istituto il divieto è in vigore già da tre anni, seguendo una circolare ministeriale, con spazi appositi per la conservazione dei cellulari". E ancora: "Non abbiamo avuto resistenze nel collegio docenti, la misura rafforza un percorso avviato da tempo. È una disposizione ministeriale e come tale viene applicata, per noi non cambia molto". Sul piano disciplinare, la linea resta chiara: "Gli studenti sanno che in caso di violazione scatta la nota –. conclude –. Dopo tre specifiche sull’uso del cellulare è prevista la sospensione per due giorni senza obbligo di frequenza. Casi particolari vengono valutati dal Consiglio di classe, ma il principio resta uno, il telefono non deve interferire con il percorso educativo".