Niente Consiglio da cento giorni. C’è l’ultimatum del centrosinistra

Più di cento giorni, per l’esattezza 105, con il Consiglio comunale in sonno. A suo modo un record per il Comune di Civitanova dove il parlamento cittadino non si è mai riunito nel 2024. L’ultima assise il 28 dicembre, e ieri gli esponenti del centro sinistra si sono presentati in Municipio e davanti alla porta dell’aula consiliare hanno issato un cartello con la scritta ‘Il Consiglio comunale, chi l’ha visto?’. C’erano Francesco Micucci e Lidia Iezzi (Pd), Mirella Paglialunga (Per Civitanova), Elisabetta Giorgini (Dipende da noi), Piero Gismondi (Nuova Città). Insieme hanno messo insieme le firme – da regolamento basta un quinto dell’aula – per chiedere la convocazione che dovrà arrivare entro 20 giorni dal presidente del Consiglio. Nel menu interrogazioni sospese, come la vicenda dell’area ex Santini, della Tac dimenticata da due anni nel Covid Hospital, le mozioni sul costo della gestione rifiuti.

Hanno denunciato "la scomparsa del Consiglio comunale e non perché manchino argomenti da trattare". Le ragioni per Micucci stanno "in una maggioranza sfaldata e non in grado di gestire in aula problemi legati alla scelte urbanistiche e politiche, vedi anche il caso della delega ritirata alla Gironacci". Pure le commissioni consiliari non si sono più riunite "ed è come – denuncia Giorgini – se ci fosse la volontà di azzerare gli ambiti democratici e di confronto politico, eppure ci sono argomenti importanti in sospeso e a cui il sindaco non risponde".

Tra questi il ponte ciclopedonale sul Chienti, opere su cui si sofferma Paglialunga: "Abbiamo presentato interrogazioni su questo e ci sono state Conferenze dei servizi che hanno confermato la gravità dell’inquinamento nella zona fluviale, ma il sindaco non si decide ad informare i cittadini per far sapere cosa vuole fare sul fronte della bonifica, che spetta al Comune e per la quale non ci risultano somme messe nel prossimo bilancio, e nemmeno chiarisce lo stato dell’arte del futuro ponte ciclopedonale, visto che i lavori non partono". La Iezzi è sicura che lo stallo sia figlio "del polverone che si è alzato dopo il voto sulle varianti Cristallo e Agriforest. Ora non trovano la quadra e il risultato è che si può mettere il cartello con la scritta ‘chiuso’ davanti alle porte del consiglio comunale e delle commissioni consiliari".

"Non si può negare all’opposizione – aggiunge Gismondi – il compito controllo e di verifica, specialmente sulle questioni di urbanistica e edilizia e inoltre segnalo che le varianti non passano più in consiglio, e alcune stravolgono il borgo marinaro. Si procede in giunta, per singoli casi, e tra qualche mese ci renderemo conto di quello che succederà".