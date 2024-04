Niente Consiglio da troppi mesi: esposto al Prefetto

Esposto al Prefetto per denunciare che da quattro mesi non viene convocato il consiglio comunale. Lo hanno firmato Silvia Squadroni (foto sotto) e Lavinia Bianchi (foto sopra), consigliere della lista di minoranza Siamo Civitanova. Al Prefetto segnalano come l’assise cittadina, fatta eccezione per le convocazioni in seduta aperta con le scuole per Giornata della Memoria e del Ricordo, non si sia più riunita dal 28 dicembre 2023. E nel rilevare questo ‘record’ mettono nel mirino il presidente del Consiglio comunale, Fausto Troiani, ricordando che è stato "doppiamente condannato, per diffamazione nei confronti dell’onorevole Laura Boldrini e per vilipendio al Papa, rinviato a giudizio per lesioni e violenza privata nei confronti di una donna, e che non garantisce in seduta il corretto funzionamento dell’organo, non rispettando il regolamento vigente e permettendo l’utilizzo di toni e linguaggio non consoni al contesto, comportamenti che corrispondono a violenze politiche". A Troiani spetta la convocazione del Consiglio e presto dovrà farlo perché il centrosinistra ha presentato una richiesta in tal senso, e per regolamento dovrà essere emanata la convocazione quando un quinto dei consiglieri la chiede. Squadroni e Bianchi non segnalano soltanto la sospensione del dibattito consiliare, ma pure il fatto che "le mozioni consiliari presentate dalla minoranza, e i cui temi toccano anche la sanità locale, non vengono discusse dal 27 marzo del 2003" e in particolare fanno riferimento a quella del 4 luglio 2023 che ha per oggetto la questione dell’inquinamento dell’area del basso bacino del Chienti "un tema importante – sottolineano – che riguarda la salute pubblica messa gravemente a rischio". "Anche le commissioni consiliari – concludono – vengono raramente convocate. L’attività consiliare e i principi della democrazia sono minati da atteggiamenti anti istituzionali e non solo c’è totale mancanza di rispetto nei confronti della minoranza, ma anche nei confronti dei cittadini".