Niente corrente, costretti a chiudere: "Ennesimo disagio. Dobbiamo evitarlo"

"Saremo obbligati a tener chiuso il locale a pranzo, alla soglia del weekend. Per noi questo non vuol dire tutelare le attività, perciò chiediamo maggiore comunicazione e che domani sia evitato l’ennesimo disagio". Sono le parole di Marco Guzzini, titolare del ristorante DiGusto in via XX settembre, che lamenta l’ennesima interruzione di energia elettrica, prevista per domani dalle 9 alle 16, nella strada del ristorante e in quelle limitrofe. "Condivido la rabbia e la denuncia con altri colleghi, come il vicino Forno di Matteo (in via Crescimbeni) - spiega Guzzini - perché è la seconda volta che rimaniamo senza corrente nell’arco di due settimane. Facciamo appello all’Enel, a coloro che gestiscono gli uffici a Macerata e al Comune con gli assessori di riferimento, perché si impegnino a tutelare le attività che anche domani subiranno un danno non indifferente. Saremo obbligati a tener chiuso a pranzo proprio all’inizio del fine settimana: la reputiamo una scelta poco rispettosa del nostro lavoro". Ad essere carente, secondo il titolare di DiGusto, la comunicazione dell’operazione prevista, segnalata solo da fogli affissi per le vie interessate. "L’interruzione di energia elettrica si poteva comunicare meglio - continua -, noi ne siamo a conoscenza solo attraverso i biglietti attaccati per le vie. Per evitare nuovamente questo disagio si poteva valutare un lavoro in notturna o parlare direttamente con i locali coinvolti, per confrontarsi e trovare soluzioni alternative". La richiesta da parte del ristoratore è di una maggiore tutela per i locali coinvolti e la spiegazione chiara e tempestiva degli interventi previsti. "Questo modo di fare non ci aiuta. Chiediamo all’amministrazione di valutare gli interventi e capire con quale cadenza vengono fatti - aggiunge -, a meno che non si tratti di interventi straordinari, ma non credo sia questo il caso perché sono lavori calendarizzati giorni prima. Per domani, se siamo ancora in tempo, chiediamo di evitare questo disagio alle attività e trovare un altro momento per operare. Questo anche per commercianti e residenti che si troveranno a subire il disagio". Ieri con un post su Facebook anche il Forno di Matteo ha annunciato la chiusura: "Ci siamo veramente stancati di questa situazione".

Martina Di Marco