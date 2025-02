Niente corrente dalle 9 alle 16.30 a San Valentino

CIVITANOVAL’Enel toglie la corrente a San Valentino. Nel giorno dedicato all’amore avranno di che arrabbiarsi i titolari delle attività economiche interessate dal distacco di energia elettrica previsto per venerdì, dalle 9 alle 16.30. Quasi otto ore senza la possibilità di lavorare per studi professionali, negozi, ristoranti, saloni di parrucchieria e trattamenti estetici, alcuni una agenda piena di appuntamenti con clienti che avevano deciso di rifarsi il look in vista della serata romantica.

Nell’area a ridosso di piazza XX Settembre, le strade interessate sono viale Vittorio Veneto, via Mameli, via D’Azeglio e via Cavour. I lavori dell’Enel riguardano manutenzioni e migliorie sulla linea, ma per come organizzati rappresentano un danno per chi subisce il lungo black out. Hanno provato anche a contattare l’azienda attraverso i numeri di telefono stampati sugli avvisi Enel di interruzione dell’energia elettrica, nel tentativo di negoziare un rinvio, senza tuttavia riuscire a trovare un interlocutore.

In altre occasione in cui l’Enel ha preceduto al distacco della corrente i commercianti sono riusciti a riprogrammare la loro attività, ma se l’azienda stavolta non terrà conto del loro problema saranno disagi per i negozianti e per i clienti.