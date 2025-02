Niente corrente, Enel dopo le proteste: "Lavori necessari: migliora il servizio"

"Siamo dispiaciuti per i disagi, ma si tratta di lavori di natura complessa, necessari e inderogabili, che devono essere eseguiti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza del personale operativo". Così E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, dopo le proteste di alcuni commercianti per l’interruzione di energia in una porzione del centro storico. Lo stop alla corrente per dei lavori aveva indispettito, tra gli altri, i titolari del ristorante DiGusto e del Forno di Matteo, costretti a chiudere per una mattinata i loro locali.

"I lavori – spiegano da E-Distribuzione – riguardano il rinnovamento tecnologico della cabina secondaria "Coltelli", nel piano di potenziamento del sistema elettrico della zona interessata finanziata con i fondi del Pnrr. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi quadri di media e bassa tensione più resistenti ed efficienti, nuove apparecchiature motorizzate, il potenziamento del trasformatore esistente con installazione di un trasformatore di taglia 630 kVA; il tutto finalizzato a garantire una migliore qualità e continuità del servizio elettrico e a prevenire guasti incipienti il cui ripristino richiederebbe più tempo".

Inoltre, viene aggiunto, "proprio a causa della complessità della morfologia della cabina elettrica e il posizionamento della stessa, l’azienda elettrica non ha potuto installare un gruppo elettrogeno al fine di ridurre l’impatto delle interruzioni programmate". Quanto alle critiche alle modalità di comunicazione dello stop (con fogli affissi lungo le vie), E-Distribuzione aggiunge che "tutti i clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini, con il dettaglio dei numeri civici nella zona coinvolta, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa".