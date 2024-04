Niente discarica, i rifiuti emigrano. Parcaroli firma l’intesa con Pesaro, raddoppiano i costi di smaltimento

Il presidente della Provincia, Sandro Parcaroli, ha firmato il decreto con il quale dà il via libera allo schema di accordo di programma da stipulare tra la Provincia di Macerata e la Provincia di Pesaro e Urbino, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti nei comuni dell’Ata 3 nella discarica di Monteschiantello, comune di Fano (gestita dalla società Aset spa) per 5.500 tonnellate annue, e nella discarica di Cà Asprete, Comune di Tavullia (gestita dalla società Marche Multiservizi spa) per 25.500 tonnellate annue.

L’accordo riguarda il biennio 2024/2025, per un totale di 62mila tonnellate che, esaurita la capacità di abbancamento nella discarica di Cingoli, e non essendo nemmeno stato individuato un nuovo sito, finiranno fuori provincia. Uno "scherzetto" che comporta un costo complessivo di circa 10,5 milioni di euro, 5,6 in più rispetto ai costi che avremmo dovuto sostenere se avessimo avuto una nostra discarica: rispetto a 78/80 euro a tonnellata per lo smaltimento in provincia, infatti, ne pagheremo – compreso il costo dei trasporti – 170: più del doppio. In che modo? Con i già programmati aumenti della Tari che, sempre nel biennio 2024-2025, sfioreranno complessivamente il 20%. Nel decreto si legge che il conferimento dei rifiuti potrebbe venir meno anche prima del 31 dicembre 2025, "qualora la Provincia di Macerata sia in grado di garantire il corretto smaltimento finale dei rifiuti urbani all’interno del bacino dell’Ata 3 di Macerata". In tal caso, basterà un preavviso di almeno cinque giorni alla Provincia di Pesaro e Urbino e alla Regione che indicherà la data a partire dalla quale cesseranno gli effetti dell’accordo.

Ma è lecito pensare che accadrà esattamente il contrario, e cioè che servirà più tempo per realizzare il previsto ampliamento della discarica di Cingoli, per un ulteriore abbancamento di 250mila tonnellate. Il primo problema è che il Comune di Cingoli ha subordinato la propria disponibilità all’operazione all’individuazione del sito per la nuova discarica, cosa che doveva avvenire l’estate scorsa, poi alla fine del 2023: siamo a primavera 2024 e il sito non è ancora stato individuato. Per l’ampliamento, poi, va redatta e approvata un’apposita variante: il progetto dovrebbe essere pronto nel prossimo mese di maggio, per essere poi esaminato e portato alla definitiva approvazione entro la fine del prossimo anno. E, poi, dovrebbero essere fatti i necessari interventi. Gli ottimisti dicono che il biennio 2024-2025 potrebbe bastare. Ma i pessimisti sono tanti e dicono che fin da adesso si può dire che non ce la faremo. Se così sarà, nessuna paura (si fa per dire): ci saranno ulteriori aumenti della Tari.