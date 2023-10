Niente disco orario: richiesta con 583 firme

Ammontano a 583 le firme raccolte dai residenti del centro storico di Corridonia, che serviranno a richiedere un incontro con l’amministrazione comunale a guida Giampaoli finalizzato all’abolizione del disco orario e quindi al ripristino dei parcheggi liberi.

I 33 fogli riempiti di sottoscrizioni sono stati consegnati all’ufficio protocollo, e sono il frutto della petizione avviata proprio alla vigilia dell’entrata in vigore del provvedimento (attivo dal primo agosto) che regola la sosta veicoli in diverse zone di Corridonia, in larga parte nel borgo antico, dove è valido dalle ore 8 alle 12 per 90 minuti, con dei posti auto di piazza Corridoni liberi. Va detto che si tratta di una sperimentazione ma già dal primo giorno aveva suscitato le perplessità dei cittadini, tant’è che avevano organizzato a fine luglio un confronto pubblico di fronte alla chiesa di San Francesco, nel quale non si sono tirate indietro nel partecipare sia il sindaco Giuliana Giampaoli che la vice Nelia Calvigioni, ed è proprio alla loro attenzione che è stata inviata la richiesta di un nuovo incontro.

"A chi annunciava “misure per incentivare il rientro della residenzialità del centro“ – illustra Selene Tamagno, una delle promotrici dell’iniziativa insieme a Luca Pieroni - facciamo presente che decisioni di questo tipo vanno nella direzione opposta. Sono enormi i disagi per chi risiede o lavora in centro da quando è partita la "sperimentazione" dei parcheggi con il vincolo del disco orario". Uno degli obiettivi della misura era quello di incentivare l’afflusso nei negozi però anche l’associazione commercianti Corridonia aveva preso le distanze sul fatto di aver richiesto l’introduzione del provvedimento che riguardava i parcheggi nel centro storico.

"Ad agosto è stato normale trovare parcheggio visto che c’era poca gente – ha precisato Tamagno – ora, con l’avvio delle scuole stiamo toccando con mano i limiti della proposta e la problematica è rilevante. Io questa mattina (ieri) ho girato più di trenta minuti per cercare un posto senza disco orario e non l’ho trovato, penso che una decisione del genere, presa senza considerare le esigenze dei residenti, non sia stata decisa in nessuna altra parte". "Siamo sicuri poi che le criticità dei negozi del centro siano i parcheggi? - conclude Selene Tamagno -. Inoltre, se si creano problemi ai residenti, poi se ne vanno, e se non lo fanno è perché tali misure creano disagi anche nel vendere le case. Perciò questa non è la soluzione, ora attendiamo una risposta da parte degli attuali amministratori del Comune di Corridonia".