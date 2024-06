Niente fondi per la nuova mensa : "Abbiamo tutelato il Comune"

"Eravamo consapevoli che la prima scadenza fosse già fuori dalla nostra portata, ma abbiamo fatto il possibile, con prudenza, per evitare impegni non previsti nel bilancio comunale". A fare chiarezza sulla decadenza del finanziamento a fondo perduto di 400 mila euro per la costruzione della mensa della scuola primaria "Martiri della "Libertà" è intervenuto la sindaca Giuliana Giampaoli. Erano stati i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" a sollevare la questione.

"L’11 luglio 2023 il Miur ha notificato all’Ente la comunicazione di ammissione a finanziamento nell’ambito del piano mensa del Pnrr – ha precisato il primo cittadino –, l’Amministrazione si è attivata immediatamente per la predisposizione della documentazione necessaria e il 2 dicembre è stato approvato il progetto esecutivo. Sapevamo fin da subito di non essere in grado di rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma contenuto nell’accordo di concessione, visti i tempi strettissimi che prevedevano l’aggiudicazione entro il 22 settembre e l’avvio dei lavori con il verbale di consegna entro il 30 novembre. Obiettivi evidentemente non raggiungibili senza una rimodulazione delle scadenze intermedie, e proprio in virtù della tempistica proibitiva è stata disposta una proroga, comunicata all’Ente il 30 novembre, ma limitatamente alla sola data di avvio dei lavori entro e non oltre 31 dicembre, ferme restando le altre date stabilite dal cronoprogramma".

Così si è concretizzata l’ipotesi che il mancato rispetto delle scadenze precedenti potesse costituire causa di decadenza dell’accordo. "Il rischio a questo punto era quello di perdere il finanziamento dopo aver avviato la gara e i lavori – ha spiegato Giampaoli – e di dover fare fronte a 400mila euro di costi imprevisti a carico dei cittadini. Negli stessi giorni il Miur ci mette al corrente dell’uscita in tempi brevi, entro fine anno, di un nuovo bando destinato a finanziare i progetti che non fossero stati più ricompresi nel bando precedente, ma ad oggi il nuovo avviso non è stato ancora emesso – ha aggiunto –. È esclusivamente questa la ragione dello stop alle fasi successive, una scelta ragionata, nel solo interesse dell’ente. Questo basta a dimostrare che non c’è stato nessun vuoto amministrativo, anzi, ora abbiamo in ogni caso un progetto pronto, spendibile, e siamo più che fiduciosi di poterlo utilizzare al più presto".

Diego Pierluigi