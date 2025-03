Niente guardia medica in città, a Montecosaro. Morrovalle e M. S. Giusto

Nemmeno questo fine settimana l’Azienda sanitaria maceratese è riuscita a garantire il servizio di guardia medica a Civitanova e nel suo comprensorio. Assente ieri e assente anche oggi il personale.

La carenza di medici, e quella dei sostituti, fa perdurare un problema – quello della continuità assistenziale sul territorio – che era iniziato nel periodo delle scorse festività natalizie e che, nonostante le rassicurazioni da parte degli enti sanitari e delle amministrazioni regionale e comunale, non è stato ancora risolto.

Dalla Ast provinciale (nella foto il direttore Alessandro Marini), è stato comunicato ai sindaci e al primario del pronto soccorso che oggi resteranno chiusi i presìdi di guardia medica a Civitanova e nei Comuni di Montecosaro, di Morrovalle e di Monte San Giusto. Le persone con problemi di salute, che avranno la necessità di consultare un medico per una visita urgente, per ricevere cure o chiedere certificati sanitari dovranno rivolgersi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, ancora una volta chiamato a fare fonte al disagio e ad assorbire anche l’utenza destinata altrimenti all’ambulatorio della guardia medica. E questo nonostante il carico di lavoro, già pesante, a cui fa normalmente fronte il reparto di emergenza, dovuto agli accessi per le urgenze.

Lorena Cellini