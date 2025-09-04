Niente pagamento col Pos. Cliente chiama la Finanza

Il dipendente di un bar si rifiuta di far pagare un giocattolo con il Pos, la cliente chiama le fiamme gialle e scatta la multa. È quanto accaduto nei giorni scorsi in un esercizio commerciale nei dintorni di Camerino, dove il dipendente di un bar non ha accettato che la cliente, una donna che spendeva circa 15 euro, pagasse con il Pos. All’acquisto di un giocattolo il cliente ha chiesto di poter pagare attraverso l’utilizzo del dispositivo elettronico. Di fronte al diniego dell’esercente, la donna non si è perso d’animo e per far valere i propri diritti ha fatto una telefonata al numero 117 della Guardia di finanza, segnalando l’accaduto.

È stata, quindi, attivata una pattuglia delle fiamme gialle di Camerino che si è recata sul posto e e, dopo aver verificato quanto aveva segnalato la signora nella telefonata, ha proceduto alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, nonché alla successiva trasmissione del rapporto al Prefetto di Macerata, che è l’autorità competente per l’irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria. A partire dal 30 giugno 2022 sono entrate in vigore le attuali disposizioni legislative con le quali sono state previste sanzioni nei confronti degli esercenti o dei professionisti che non accettano il pagamento elettronico da parte del cliente, indipendentemente dall’entità del corrispettivo e dalle modalità di svolgimento dell’attività. L’entità della sanzione è determinata da un importo in misura fissa pari a 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico.

Chiara Marinelli