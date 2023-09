Niente più camper nel piazzale di via Carducci. Basterà per rivitalizzare l’area di piazza Europa?

Prosegue l’azione del Comune per limitare le aree di parcheggio destinate ai camper. Dopo piazza Abba, nel quartiere dello stadio, dal primo ottobre anche il parcheggio di via Carducci, adiacente i binari della tratta ferroviaria Civitanova-Albacina, sarà vietato ai caravan con una ordinanza emessa dal comandante della Polizia municipale. E se per piazza Abba il provvedimento è stato giustificato con la volontà di evitare che i mezzi ostruissero lo sky line del monumento alla Cavalleria, per il piazzale di via Carducci la spiegazione data è la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli che devono immettersi lungo la Ss16. Si tratta di due provvedimenti che vanno a complicare la vita ai camperisti. Quelli che sono transitati a Civitanova questa estate, e che hanno scelto di sostare in città per qualche giorno, hanno ignorato l’area camper istituzionale di piazza Europa, realizzata dal Comune e rimasta sempre deserta con un bilancio di appena 20 accessi dal 21 giugno a fine agosto. La scelta dei camperisti di tenersi alla larga da piazza Europa va ricercata intanto nella collocazione dello spazio, incastonato della zona commerciale, lontano dal mare e dentro un comparto senza alcuna attrattiva. Per questo hanno continuato a sistemarsi più a ridosso della spiaggia o in piazza Abba, senza mai intralciare il traffico peraltro, e senza creare problemi nella sosta. Ma il sospetto è che adesso l’amministrazione abbia deciso di assottigliare gli spazi a loro disposizione per parcheggiare, magari nella speranza che qualcuno di questi decida di puntare la prua verso piazza Europa.

l. c.