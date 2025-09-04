"Niente prezzi sui menu fuori dai ristoranti"

Passeggiando per le vie di Recanati capita spesso di imbattersi in ristoranti e locali che espongono all’esterno, generalmente in una lavagnetta, il proprio menu, ma senza alcun riferimento ai prezzi. Una prassi diffusa che, però, non rispetta le norme sulla trasparenza nei confronti dei consumatori. La legge, infatti, è chiara: i pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre in maniera visibile e leggibile dall’esterno il menù completo di prezzi. Non basta dunque presentare il conto dei piatti, una volta seduti al tavolo, né limitarsi a una lavagnetta con le specialità del giorno: il listino, con le tariffe praticate, deve essere consultabile da chiunque prima di entrare. La cosa è stata evidenziata soprattutto dai turisti e dai giovani e le loro famiglie che trascorrono circa un mese in città ospiti del Campus Infinito che organizza corsi in lingua e di letteratura italiana oltre che escursioni didattiche nei centri più importanti dell’Italia. Ma perché si fa così fatica a scrivere accanto alle singole portate anche il prezzo? Alla richiesta di conoscere il costo si sentono rispondere che lo trovano nel menù alla carta che, una volta seduti, gli viene portato al tavolo. Così non va bene. Le norme sono chiare e non si sa perché non vengono fatte rispettare. I controlli spettano alla polizia municipale, ma anche la Guardia di Finanza e la Camera di Commercio possono intervenire in caso di segnalazioni e le sanzioni, in base ai regolamenti comunali e regionali, possono arrivare a diverse centinaia di euro.

ast. t.