"Niente rotatoria a Costamartina, almeno si taglino erbacce e canne"

"La Provincia non fa la rotatoria che a Costamartina promette da vent’anni, ma almeno tagli erbacce e canne che impediscono la vista in curva agli automobilisti che percorrono la strada delle Vergini". E’ l’invito-denuncia che fanno alcuni residenti della zona adiacente all’accesso alla piscina comunale e alla pista ciclabile del Castellaro, ove opera anche un’importante azienda vinicola. E non hanno tutti i torti, anzi. Canne ed erbacce crescono a meraviglia intorno a un fosso e nessuno se ne prende cura. Le conseguenze sono tutti i giorni dietro l’angolo. Qualche giorno fa, proprio qui si è verificato un incidente che miracolosamente non ha avuto conseguenze gravi; le situazioni a rischio si ripetono tutti i giorni e in passato non sono mancati incidenti, qualcuno anche mortale.

Per risolvere il problema, c’è un progetto redatto e finanziato dalla Provincia con il ricavato della vendita dell’ex liceo, poi c’è stata la pandemia che ha fatto lievitare i costi e tutto resta bloccato. Mancano infatti 300mila euro rispetto ai costi iniziali previsti, ma siccome da vent’anni, per un motivo o per l’altro, ogni pretesto è buono per non far nulla, non manca chi comincia a credere che anche per questa legislatura tutto vada in cavalleria. E allora si confida in due cose: da una parte che il sindaco faccia la voce grossa e denunci tanta indifferenza, dall’altra, e siamo nell’ordinaria amministrazione, che almeno la Provincia stessa rimuova canne e sterpaglie che delimitano la vista e sono concausa di eventuali incidenti.

Giuliano Forani