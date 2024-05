"Niente sostituzione prima di settembre"

Questa una delle mail inviate alla Federconsumatori. "Alcune settimane fa ho ricevuto, tramite lettera, una comunicazione nella quale mi veniva riferito che la mia Citroen C3 del 2011 aveva dei difetti agli airbag e che mi sarei dovuta recare all’officina autorizzata più vicina per farmeli sostituire. Ho contattato l’officina a me più vicina, ma mi hanno detto che la sostituzione degli airbag non si poteva fare prima di settembre, vista la grande quantità di richieste. Ieri, tramite raccomandata, mi è stata notificata la comunicazione che devo sospendere la circolazione del mezzo, poiché pericoloso e non sicuro. Ho chiesto un’auto sostitutiva, visto che lavoro a Piediripa e abito ad Appignano, ma non ne avevano disponibilità. Al che ho provato più volte a chiamare il numero verde presente nella raccomandata, ma senza ricevere risposta".