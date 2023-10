Niente spazio nel Museo. Opere e dipinti senza casa

Sono abbandonate da molti anni in un deposito, del complesso di Villa Colloredo Mels, dipinti e opere varie di artisti recanatesi che non riescono ancora a trovare una collocazione all’interno del Museo, per la mancanza di spazi. Fanno solo eccezione le ceramiche del marchese Rodolfo Ceccaroni, considerato uno dei più valenti ceramisti italiani. Nel 1981, due anni prima di morire, l’artista donò al Comune 172 sue opere che vennero esposte prima nella Sala degli Stemmi del Palazzo municipale, poi nell’allora Pinacoteca civica posta al terzo piano. Con il trasferimento di quest’ultima al Museo civico di Villa Colloredo Mels, le ceramiche vennero tenute in magazzino per un lungo periodo e riesposte al pubblico nel 2012 nelle sale di Villa Colloredo Mels, solo dopo le proteste dei familiari dell’artista che minacciarono la decadenza dell’atto di donazione per mancata attuazione delle volontà del defunto.

Molti altri discendenti di artisti recanatesi, che a suo tempo avevano donato al Comune i loro lavori, minacciarono di riportarsi a casa le opere del loro familiare, nel frattempo deceduto, sempre per lo stesso motivo non ottenendo, però alcuna attenzione. Con tutto ciò le donazioni non si sono mai fermate. Ultima è quella della recanatese Rosy Rapaccinì che nel febbraio di quest’anno, esaudendo la volontà di suo marito Franco Mocetta, deceduto qualche anno fa, ha pensato di scrivere al primo cittadino per donare un quadro presente nella collezione di famiglia, opera della vena artistica del suo caro consorte. Il quadro, delle dimensioni di 79x62 cm, raffigura un paesaggio fluviale ed è stato esposto in diverse mostre ottenendo anche alcuni riconoscimenti, fra cui il primo premio a Marina Palmense. Dopo ben sette mesi di silenzio da parte dell’amministrazione di fronte a questo gesto di generosa liberalità, la Giunta comunale, finalmente, a metà settembre ha deciso di formalizzare questa donazione. C’è solo da stabilire il giorno della consegna del dipinto, ma ad oggi nessuno si è fatto sentire.

Non si dice, inoltre, nulla, nell’atto di Giunta, dove sarà collocato il quadro che, essendo un dono fatto alla città di Recanati, a cui Franco Mogetta era molto legato, si spera possa trovare posto in un luogo decoroso e fruibile dai cittadini e non vada ad arricchire le opere poste al buio e fra la polvere. La soluzione al problema potrà essere il restauro dell’immobile ottocentesco, ubicato in prossimità dell’ingresso al complesso di Villa Colloredo in via Gregorio XII, contiguo al Museo, per il quale ci sono a disposizione ben 875.087,33 euro rientranti nel piano dei fondi del Pnrr. Ma quali sono i tempi?