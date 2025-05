"Niente sportello della banca, è assurdo"

"Un duro colpo, in un momento cruciale per la rinascita delle aree colpite dal sisma, quando i territori avrebbero bisogno di più servizi". L’imprenditrice Loredana Remigi commenta così la chiusura dello sportello bancario di Visso lanciando un grido d’allarme. "Come si può parlare di ripartenza – si chiede - se i territori vengono privati dei presidi fondamentali per la gestione delle attività economiche e familiari? Dove sono le istituzioni? Quale è stata la reazione delle amministrazioni di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera? Si sono attivate per cercare soluzioni e tutelare cittadini e imprese? Hanno aperto un dialogo con l’istituto bancario o con altri enti per garantire un’alternativa? Il silenzio non è accettabile. Chi governa un territorio ha la responsabilità di rappresentare e difendere la propria comunità".

Remigi, che ha già affrontato l’inagibilità del suo locale e del magazzino, si è scontrata con un altro ostacolo: la mancata assegnazione di uno spazio commerciale, nonostante avesse presentato regolarmente un progetto per il bando del Comune. L’amministrazione ha scelto di procedere con un sorteggio, affidando tutte le strutture a un solo imprenditore. "Un sistema incomprensibile e inaccettabile – denuncia Remigi –. Ho presentato denuncia alla Procura e alla Guardia di finanza, ma finora nessuno è intervenuto". Ora una delle sue società è destinata a chiudere a giugno, mentre le altre rischiano di essere trasferite altrove. "Non si può restare in un territorio che non offre le condizioni minime per lavorare – spiega -. Lo sportello bancario di Visso gestisce i conti legati al contributo del Decreto Sisma. In questa fase della ricostruzione, la sua chiusura è assurda. Né i Comuni né la Regione né il commissario hanno preso posizione su questa vicenda".