Niente vacanza per i musei Porte aperte nei siti culturali

Porte aperte a Ferragosto per i musei civici di palazzo Buonaccorsi e per altri siti culturali di Macerata. "In questo periodo – dice Katiuscia Cassetta, assessore alla cultura – è un flusso costante di visitatori per la rete museale, è così importante essere aperti ed accogliere nel miglior modo i tanti turisti, soprattutto stranieri, che apprezzano la cura della città e l’ottima offerta culturale che Macerata: dal Macerata Opera Festival alle mostre. I continui apprezzamenti ricevuti sono motivo di grande orgoglio e il segno tangibile che le scelte operate vanno nella giusta direzione". Oggi potranno essere visitati lo Sferisterio (10-13; 15-19), palazzo Buonaccorsi (10-19) e la Torre civica (visite guidate alle 10.30, 12, 15, 16, 17 e 18. L’area archeologica di Helvia Recina sarà invece possibile visitarla dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 esclusivamente su prenotazione (0733 492937, ingresso gratuito).

Non mancano di certo le occasioni per visitare con attenzione questi luoghi. Per esempio le mostre allestite a palazzo Buonaccorsi. Al piano nobile il visitatore sarà accolto fino al 24 settembre dall’esposizione "Sante Monachesi tra Macerata e Parigi" che racconta il legame del celebre artista maceratese con Parigi. Il percorso espositivo, attraverso una selezione di oltre 60 opere tra disegni e pitture, ripercorre gli anni in cui l’artista lascia la città per Parigi presentando una serie di documenti d’archivio, foto, lettere, sculture, disegni inediti, dipinti, alcuni dei quali esposti nella galleria Silvagni nel 1950 e che ritraggono i famosi "Muri ciechi", opere pittoriche in cui Monachesi trasforma e reinterpreta i profili ciechi delle facciate parigine, chiaro esempio del "minimalismo dell’autore", come illustra Maurizio Faraoni che ne ha curato l’esposizione che si avvale anche del supporto scientifico di Donatella Monachesi. Il capoluogo offre anche altre opportunità e i turisti possono rivolgersi all’Infopoint Macerata, il punto informativo di piazza della Libertà ad agosto sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e il venerdì dalle 10 alle 23 (0733 060279). È possibile accedere a Palazzo Buonaccorsi e visitare le mostre ospitate, lo Sferisterio e la visita guidata della torre con il Macerata Pass turistico cumulativo valido per sette giorni; ecco i prezzi: pass intero 12 euro; ridotto: 9 euro; Family pass 25 euro per due adulti e fino a tre ragazzi dai 14 ai 25 anni. È ovviamente possibile acquistare i biglietti per i singoli siti del polo museale di palazzo Buonaccorsi: biglietto intero 9,50 euro; ridotto: 7 euro. Arena Sferisterio: biglietto intero 6 euro; ridotto: 4 euro. Torre Civica (accesso solo con visita guidata): Biglietto intero 6 euro; ridotto 4 euro. I pass e i biglietti possono essere acquistati a Palazzo Buonaccorsi, via Don Minzoni, 24; allo Sferisterio, Piazza Nazario Sauro; all’Infopoint Macerata, Piazza della Libertà, 18. La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario indicato. Alcune categorie hanno la possibilità di avere l’ingresso gratuito.

Info: 0733 060279.