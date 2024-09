Nigeria e Italia unite dalla danza. Il progetto Dance across culture in scena lunedì a Civitanova

Nigeria più vicina, ma a passo di danza, grazie ad un nuovo progetto "Dance across culture" ideato dal "Laboratorio danza duepuntozero" di Sara Gagliardini, con il patrocinio e il contributo del Comune di Civitanova e Azienda Teatri di Civitanova. L’iniziativa vede coinvolte alcune delle scuole di danza cittadine che hanno aderito allo scambio culturale con la "Leap of Dance Academy" di Lagos, fondata dal maestro Daniel Owoseni Ajala, direttore didattico e artistico. Domenica scorsa, la delegazione nigeriana è arrivata nella città alta dove rimarrà fino a martedì in residenza nella Foresteria Eugenia, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale e Azienda Teatri. Dopo una settimana di prove, lunedì è previsto il debutto dello spettacolo al teatro Annibal Caro (alle 21), con l’esibizione di circa 50 partecipanti delle scuole di danza marchigiane. In autunno, la stessa esperienza sarà ripetuta in Nigeria. Ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Barbara Capponi e il presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni, hanno ricevuto a palazzo Sforza per un saluto di benvenuto l’insegnante Sara Gagliardini, direttrice didattica e artistica della scuola di danza civitanovese e responsabile del progetto per l’Italia insieme a Daniel Owoseni Ajala, responsabile del progetto per la Nigeria e una delle sue allieve più meritevoli, Miss Olamide Ajoke Olawale accompagnati da una rappresentanza di ballerini.