Nikolov è in versione fenomeno. Il derby alla Lube, Yuasa a testa alta

Cucine Lube Civitanova

3

Yuasa Grottazzolina

1

CUCINE LUBE : D’heer 4, Gargiulo 11, Loeppky 13, Boninfante 2, Nikolov 30, Bottolo 11, Balaso (L), Poriya 1, Orduna, Bisotto (L), Kukartsev 1. N.E. Duflos-Rossi e Tenorio. All. Medei.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 13, Falaschi 1, Stankovic, Petkov 6, Fedrizzi 10, Tatarov 4, Marchisio (L), Golzadeh 10, Pellacani 1, Vecchi. N.E. Cubito, Petkovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

Arbitri: Pozzato (Bz) e Piana (Mo)-

Parziali: 25-15 (22’), 25-16 (22’), 23-25 (32’), 25-23 (26’).

Note: spettatori 2.952; Lube battute sbagliate 28, ace 12, muri 6, ricezione 52% (perfetta 33%), attacco 61%; Yuasa bs 19, ace 3, muri 7, 30% (17%), 44%.

Il derby è biancorosso. La Lube inaugura la SuperLega superando la Yuasa e le incognite della prima giornata. Nell’Eurosuole Forum bunker la scorsa regular season, finisce 3-1, con tre parziali notevoli a suon di ace e uno a vuoto per i vicecampioni d’Italia, ma ci può stare adesso. Mvp un Nikolov versione Mondiale, per lui 30 punti col 66%! Grottazzolina, seguita da circa 300 tifosi, cade sfoderando una prestazione in crescita e per la prima volta strappa un set ai cugini. Una Yuasa senza Petkovic per problemi al ginocchio.

Primo set. Dopo le premiazioni ai protagonisti iridati, Medei va col modulo a tre schiacciatori e sceglie D’heer. Tatarov è la prima "vittima" della nuova regola degli 8 secondi in battuta, 16-12 Civitanova. I vicecampioni d’Italia scappano via con percentuali d’attacco pazzesche (74%). Falaschi regala il set ball col servizio, entra Poriya e il cecchino chiude di ace.

Secondo set. Grottazzolina non incide al servizio ma ora si fa sentire a muro, due block di fila di Petkov e poi del connazionale Tatarov riprendono la Lube ad 11. I padroni di casa non si scompongono e ri-allungano, sul 15-11 fuori Tatarov e dentro Golzadeh, il sosia di Stankovic farà meglio del bulgaro. Per lo strappo decisivo ci pensa un Nikolov scatenato, (11 punti nel set!) e Lube che se ne va 20-14. La Yuasa crolla in ricezione e di conseguenza in attacco (17% e 24%), Gargiulo completa l’opera.

Terzo set. Grottazzolina per la prima volta è avanti davvero, 6-9 sul primo ace di serata ad opera di Fedrizzi. La Yuasa ora batte forte, doppio ace di Magalini su un certo Balaso e 11-15. Entra Bisotto ma Grotta vola +5. Boninfante sbaglia due alzate di fila, comunque il -1 lo dà Nikolov di ace: 20-21. Golzadeh trova il 22-24, Gargiulo annulla, ma ancora l’iraniano prolunga la sfida dell’Eurosuole Forum di Civitanova.

Quarto set. Nuovamente di ace la Lube si riscatta e annusa la vittoria: 11-5 con doppietta di Bottolo dai nove metri. Boninfante attacca da schiacciatore e sigla il 15-9 ma la Yuasa è mentalmente lì, 21-19 con Magalini. Chi se non Nikolov per i titoli di coda 25-23?