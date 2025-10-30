Nikolov vince la sfida con Michieletto. Alla Lube il big match con Trento

CUCINE LUBE 3ITAS TRENTINO 1

CUCINE LUBE: D’Heer 7, Gargiulo 6, Loeppky 14, Boninfante 1, Nikolov 29, Bottolo 12, Balaso (L), Hossein Poriya 1, Orduna, Kurartsev 1, Duflos-Rossi, Bisotto (L), Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

ITAS TRENTINO: Michieletto 22, Sbertoli 1, Ramon 8, Faure 14, Bartha 1, Resende Gualberto 4, Laurenzano (L), Garcia, Giani 2, Acquarone, Torwie 8, Bristot, Pesaresi (L), Sandu. All. Mendez.

Arbitri: Giardini di Verona, Brancati di Perugia.

Parziali: 25-23, 25-23, 22-25, 25-22.

Note: spettatori 3.289 per un incasso di 36.431 euro. Durata set: 29’, 29’, 33’, 28’. Durata complessiva 119’.

Cinque campioni del mondo in campo arricchiscono una sfida ad alto livello che la Lube riesce a far sua ritrovandosi nel momento più difficile, nel quarto set, quando Trento aveva cominciato a ingranare le marce alte, trascinata dal suo uomo migliore, il solito Michieletto. Ma dall’altra c’era un Nikolov non da meno, capace di mettere giù 29 palloni. Primo set all’insegna dell’equilibrio, anche se la Lube parte forte (con due ace) e tiene sempre la testa avanti fino al 22-22. Trento, infatti, pian piano rosicchia il vantaggio dei cucinieri, poi però una grande giocata di Nikolov e un primo tempo di Gargiulo consegnano il parziale alla formazione di Medei.

Il secondo set termina con identico punteggio (25-23), ma non segue lo stesso copione. Dopo il buon avvio della Lube, la squadra di Trento mette due volte la freccia (7-8 e 9-10, arrivando anche al 9-11). Coach Mendez si affida al centrale Torwie al posto di Bartha, tuttavia Nikolov, Loeppky e Bottolo ritrovano continuità e dal 14-14 cominciano a riportare avanti la Lube. L’Itas si rifà sotto sul 22-21 con Faure dopo una gran difesa, ma ecco di nuovo i cucinieri pronti a rilanciare conquistando due set-ball (24-22): il primo lo annulla Michieletto grazie a un preciso lungolinea; il secondo invece lo azzecca Loeppky con l’aiuto del muro che il videocheck scopre essere "colpevole" di un provvidenziale "mani fuori".

Sul 2-0 cresce Trento, prova l’allungo (9-13), anche se la Lube torna bene in partita nella fase centrale del parziale. Si va avanti punto a punto. L’Itas nel finale fa lo strappo decisivo (21-24) e chiude con Faure al secondo set-ball.

Il quarto set è vibrante, botta e risposta, in cui Nikolov e Michieletto duellano sotto rete diventando protagonisti assoluti del match. Alla fine però vince la sfida personale il bulgaro regalando così il successo alla Lube con l’ace del 25-22, dopo aver fatto il break decisivo sul 22-21. Negli scambi conclusivi importante l’apporto a muro di D’Heer.