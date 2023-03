’Ninetta’ compie cento anni "Me ne sento molti di meno"

Elena Mengascini, soprannominata affettuosamente “Ninetta”, soffia oggi 100 candeline! Nata a Villa Potenza e sposata con Pietro Pennacchioni nel 1946, ha avuto due figlie, Maria e Maria Franca. Ha vissuto prima a Morrovalle e poi, nel 1962, si è trasferita a Montecosaro, dove tutt’oggi risiede. Nonna Ninetta ha lavorato come contadina, ma anche in una fabbrica di calzature e in un pastificio di Montecosaro. È anche una brava cuoca: le sue nipoti Pamela, Cristiana e Lucia sono molto affezionate al suo delizioso ciambellone, la cui ricetta, tuttavia, non ha intenzione di condividere. Ninetta non sembra aver perso la sua vitalità e la sua energia, quando le viene fatto notare che oggi compie 100 anni, risponde con un sorriso: "Ma no, ne ho molti di meno!". La famiglia e gli amici le augurano un felice compleanno, consapevoli dell’importanza e della bellezza di un traguardo così importante. La sua vita e la sua storia sono un esempio di resilienza e di forza di volontà per tutte le generazioni future.