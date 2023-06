Nino Frassica accende l’estate portorecanatese

Stefano Belisari (ovvero il frontman di Elio e Le Storie Tese), Nino Frassica e I Soliti Idioti sono gli ultimi grandi nomi annunciati dal Comune che andranno in scena all’arena Gigli. Ieri pomeriggio, il sindaco Andrea Michelini e il vice Giuseppe Casali hanno illustrato il calendario delle manifestazioni che animeranno l’estate portorecanatese. "Parliamo di 27 rappresentazioni previste all’arena nell’arco di due mesi, ovvero una ogni due giorni – ha detto il sindaco Michelini –. E si tratta di un’offerta completa e di qualità, con un prezzo abbordabile. Abbiamo il teatro per bambini e ragazzi, concerti, prosa e performance di comici. L’arena si conferma un punto di richiamo per tutta la Riviera del Conero e per quella Adriatica. E ci saranno spettacoli gratuiti, come il 19 agosto il Mia Martini Day, con la proiezione del docufilm ‘Tutti ne parlano io l’ho conosciuta’ e a seguire saranno suonate le sue più belle canzoni. Ma si è pure pensato a dei concerti in posti decentrati come in piazzetta delle Erbe nei giovedì di luglio e agosto, la musica classica in piazza del Borgo e tre spettacoli a Scossicci. Se le condizioni meteo ce lo permetteranno, stiamo pensando di allungare la stagione all’arena Gigli oltre l’estate: l’anno scorso l’ultima spettacolo venne fatto l’8 ottobre". All’arena Gigli, si comincerà stasera con il concerto dei Kings of Convenience e il 28 giugno ecco Paolo Crepet in "Lezioni di Sogni". Poi, il 7 luglio il pianista Stefano Bollani con "Piano Solo", il 15 lo spettacolo di Drusilla Foer, il 18 il concerto di Levante, il 26 Fiorella Mannoia e Danilo Rea, il 27 Piero Pelù & Bandidos e il 29 Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour. Mentre il 2 agosto il live di Mannarino, l’11 Max Angioni in "Miracolato" e il 18 I Soliti Idioti". Invece, il vicesindaco Casali ha osservato che "questo programma non è ruffiano per attirare pubblico, ma è di alto livello culturale in modo da attirare turisti e cittadini dalle città limitrofe. La nostra volontà, un giorno, è di fare lo stesso pure d’inverno. Quanto al nuovo ufficio Iat all’interno del Kursaal, mancano gli ultimi collegamenti con linea telefonica e wi-fi, quindi potrebbe essere una questione di giorni. I ritardi nell’apertura, relativi all’anno scorso, sono stati dettati da alcuni problemi di struttura dell’ufficio tecnico".

Giorgio Giannaccini