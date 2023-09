"No al biciplan, ora il Comune cambi idea"

"Come categoria non ci piace il biciplan, perché non vogliamo limitazioni alla viabilità di corso Matteotti e cercheremo di far cambiare idea all’amministrazione comunale, altrimenti potremmo organizzare azioni di protesta". È il coro unanime dei negozianti di Porto Recanati, che alzano la voce contro il nuovo piano di mobilità ciclistica presentato nelle scorse settimane, a Palazzo Volpini, dall’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti. Proprio lunedì sera, ben 50 esercenti del paese si sono incontrati con i rappresentanti di Confartigianato, palesando tutto il loro malcontento. E per tale motivo, entro la prossima settimana, ci sarà un incontro tra l’amministrazione comunale, l’associazione di categoria e i commercianti dove si discuteranno i primi provvedimenti sulla viabilità cittadina che saranno attuati. Ma intanto il clima è già infuocato.

"Noi chiederemo delucidazioni all’amministrazione perché non vogliamo la chiusura di corso Matteotti, che ha quasi 200 attività – dice Ubaldo Traini, proprietario della catena di negozi ‘Tutti tipi’ –. L’assessore Riccetti ha annunciato che quel piano prevede di trasformare una porzione di corso Matteotti in un’isola pedonale H24, mentre il resto della via principale del paese sarà a senso unico di marcia. A livello economico la stagione non è stata all’altezza delle aspettative, e l’isola pedonale istituita d’estate ogni sabato, a partire dalle 19.30 in poi, ha peggiorato la situazione. Tra l’altro, il centro non ha problemi di smog o di inquinamento acustico, quindi speriamo di far cambiare idea al Comune. Di certo, non siamo disposti ad accettare queste condizioni". Della stessa idea Paolo Serenelli, uno dei referenti del gruppo dei negozianti e titolare della parafarmacia di largo Monte Conero. "Il nostro intento sarà di parlare con l’amministrazione, tramite Confartigianato, per cercare di apportare modifiche al biciplan, soprattutto per corso Matteotti – afferma Serenelli –. Tutti i colleghi non vogliono la chiusura al traffico di quella via". Serenelli spiega poi che entro la fine di ottobre diverse attività abbasseranno per sempre la saracinesca. E tra queste, anche il negozio Robe di Kappa, aperto quasi trent’anni fa. "In tutto sono quasi una decina, e fa capire che il trend del commercio oggi è davvero preoccupante – osserva –. Noi vogliamo aprire un tavolo per collaborare e discutere insieme. Ma se non ci saranno ripensamenti, siamo pronti a protestare".