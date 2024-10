"No al centro commerciale. I partiti facciano chiarezza"

In questi giorni il Carlino si è occupato molto del progetto che dovrebbe portare alla costruzione del centro Simonetti a Piediripa, ennesima area commerciale nella frazione. In merito interviene anche Fabrizio Principi, componente di minoranza del Consiglio di quartiere della frazione. "Nei giorni scorsi ho letto le opinioni, in gran parte favorevoli, degli operatori commerciali che hanno le loro attività qui. Ma di cosa ne pensano i cittadini, di chi come noi risiede a Piediripa, vive cura e ama la frazione a chi interessa? Tutti continueranno a passarci sopra la testa, decisioni importanti che a lungo termine condizioneranno pesantemente la nostra vita. Già abbiamo il problema atavico del traffico (negli ultimi anni il Comune ha fatto qualcosa per Villa Potenza e ora in direzione Sforzacosta eliminando il passaggio a livello, ma per Piediripa zero, ndc) e l’apertura del piccolo emporio nei locali "Ex concessionaria Menchi" in via Cluentina, ha evidenziato un caos notevole in quel sito. Pretendiamo chiarezza da parte di tutte le forze politiche sulla posizione che intendono assumere nel merito. Dopodiché, Piediripa saprà "chi" e "come" ringraziare i fautori del suo futuro prossimo. Che sia oscuro o radioso. Personalmente sento la nostra comunità trattata come certe giovani amanti ingenue da parte di volponi già sposati che promettono, promettono, ma alla fine... ingannano comodamente".

Andrea Scoppa