"No al chiosco, bagni, anfiteatro e campi"

"Continuiamo a dire no all’installazione nel parco Europa di un chiosco, campi da gioco, anfiteatro e bagni pubblici, perché reputiamo utile solo la riqualificazione del verde. Poi, ci sono da risolvere le varie criticità dell’area come gli atti vandalici, episodi di microcriminalità e i tanti rom che bivaccano e lasciano escrementi a terra". E’ quanto ha espresso ieri pomeriggio, nell’assemblea all’auditorium Medi, il comitato di quartiere Europa. A fare da relatori c’erano il presidente Paolo Falaschini, i membri del direttivo Tiziana Moriconi e Vincenza Olivieri, oltre ad alcuni residenti volontari: Giulia Pepa (ingegnere), Mirco Montironi (economista) e Fabrizio Pontoni (geologo). "Lo avevamo già espresso il 30 novembre, in Comune, che non vogliamo quell’accozzaglia di impianti nel parco – ha detta l’ingegner Pepa -. Parliamo di un’area lunga 100 metri e larga sempre 100 metri. Vogliamo, sì, che venga riqualificato il patrimonio botanico. Però rimaniamo soprattutto contrari al chiosco e ai bagni pubblici, per via dei nomadi in camper che usano l’area verde per fare i loro bisogni all’aperto. Inoltre – ha sottolineato Pepa - ci sono le recinzioni e i marciapiedi danneggiati, scarsa illuminazione, senza contare lo spaccio di droga e i vandali". Ed ecco, quindi, le proposte lanciate dal comitato di quartiere Europa. "Una soluzione – ha proseguito Pepa – è l’installazione di una recinzione nei quattro lati del parco, per chiuderlo di notte a aprirlo solo di giorno. Si tratterebbe di una copertura leggera ma resistente, in acciaio verniciato, che non oscurerebbe in nessun modo la vista fronte mare. Abbiamo avuto dei preventivi e le cifre si aggirano tra i 20mila e i 30mila euro. E per scoraggiare i rom, il sindaco potrebbe emettere un’ordinanza per vietare la sosta dei camper". A esprimersi, oltre ai residenti, anche il presidente del comitato di quartiere Sammarì, Massimo Spaccesi: "Noi appoggiamo il quartiere Europa. Tuttavia, non vedo bene l’idea di recintare l’area verde".

g. g.