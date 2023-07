"No al Classico in centro, forzature politiche"

di Lucia Gentili

"Ci lascia perplessi il dietrofront del presidente della Provincia Sandro Parcaroli sul mancato trasferimento del liceo classico in centro storico, all’ex orfanotrofio. Pensiamo ci siano forzature politiche, come se non si potesse stravolgere quanto deciso dalla passata amministrazione". È il pensiero dei tre gruppi di maggioranza -Tolentino Civica e Solidale rappresentata dall’assessore Flavia Giombetti, Riformisti Tolentino dal collega Diego Aloisi e Tolentino Popolare dal presidente del Consiglio Alessandro Massi (i tre che hanno ottenuto più preferenze per ogni lista) – che ieri, in conferenza, a supporto del sindaco Mauro Sclavi, sono intervenuti sulla vicenda. "Finché eravamo faccia a faccia con Parcaroli c’è stata totale sintonia – spiega Massi –, ecco perché ci lascia perplessi il dietrofront. Così come l’esultanza del centrodestra per il mancato trasferimento: non è stata solidale con gli studenti, che dovranno restare nel capannone industriale dell’ex Quadrilatero, con stanze senza finestre. Non conosciamo le tempistiche reali per la realizzazione del polo scolastico, che potrebbero anche essere drammatiche: se i lavori dovessero essere completati per il 2027, che fine farà la scuola? Si vogliono favorire gli istituti di Macerata o Camerino? La miopia dell’opposizione non capisce che le vittime sono gli studenti; avevamo trovato una soluzione temporanea reale. E invece la città è ostaggio delle ripicche dei predecessori. Vogliamo dialogare con Parcaroli su elementi oggettivi". Giombetti ha ripercorso l’iter, evidenziando come sia stata la Provincia a dare il la: "Il 5 luglio 2022 la Provincia chiede al Comune di poter avere in comodato gratuito parte dei locali dell’ex liceo per spostarci alcune classi". Seguono quindi progetto e lavori. Il 3 marzo la Provincia dichiara la ripristinata agibilità dei locali, ma poi il 6 giugno Parcaroli dice al Comune che "non c’è più necessità" di trasferire porzione del liceo alla vecchia sede (ex orfanotrofio). "È come se ogni volta la Provincia – spiega Giombetti – alzasse l’asticella: prima ci ha detto che non aveva i soldi per il trasloco e poi che mancava l’indice di vulnerabilità, malgrado con il trasferimento in centro avrebbe risparmiato ben 118mila euro di affitto. A questo punto pretendiamo di conoscere l’indice di vulnerabilità dell’ex Quadrilatero, dove vuole far rimanere i ragazzi. Non è giusto che questi ultimi subiscano le conseguenze delle manovre di alcuni partiti. Se tutto va bene, la posa della prima pietra del polo avverrà fra due anni". "È stato fatto il gioco delle tre carte – ha concluso Aloisi –, con decisioni ondivaghe siamo stati presi per mano dalla Provincia e poi lasciati per dinamiche interne ai partiti. La nostra maggioranza resta compatta e tutte e tre le liste sono focalizzate in maniera univoca per il bene della città. In dodici mesi avremmo portato a casa un buon risultato, con il trasferimento in centro. Ad ogni modo, essendo eseguita comunque la messa in sicurezza, daremo a breve un nuovo indirizzo per questi locali. La destinazione sarà in ambito sociale, giovanile e didattico, tra le ipotesi biblioteca, spazio per formazione o associazioni".