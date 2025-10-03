No al distributore di sacchetti a Sambucheto: rabbia di Palmieri

Tanta l’amarezza di Alberto Palmieri (nella foto), da anni impegnato a portare servizi nella frazione di Sambucheto, dopo la bocciatura in Consiglio comunale della mozione presentata da Andrea Marinelli (Pd) per installare un distributore automatico di sacchetti per i rifiuti vicino alla casetta dell’acqua. Una proposta emendata dallo stesso consigliere per non gravare sul bilancio comunale, rinviando la spesa a possibili fondi ambientali, ma respinta comunque dalla maggioranza. Palmieri, pur distante politicamente da Marinelli (lui è vicino all’attuale presidente del Consiglio Benito Mariani della Lega) ha voluto riconoscerne il valore dell’iniziativa del consigliere di minoranza. "In passato, quando la Lega era all’opposizione, le nostre mozioni costruttive venivano votate all’unanimità anche da Marinelli. Se Sambucheto oggi ha la casetta dell’acqua, un nuovo marciapiede e un ponte sistemato è anche per merito di chi ha scelto il bene comune rispetto all’atto politico". Palmieri confessa che ci è rimasto male. La vicenda ha scatenato un dibattito e c’è chi suggerisce di "permettere almeno agli abitanti di Sambucheto di prendere due kit per volte in modo da ottimizzare il costo del viaggio".