No al gioco d’azzardo. Flash mob in piazza

Un flashmob per gridare contro il gioco d’azzardo e a favore di un’azione più incisiva dello Stato nelle politiche sul tema: è "Slot Mob", iniziativa lanciata a livello nazionale per domani mattina, a partire dalle 9,30, con l’obiettivo di mettere in discussione il sistema del gioco d’azzardo in Italia e premiare le realtà che scelgono di sottrarvisi. Nelle Marche sarà proprio Recanati ad ospitare l’evento, patrocinato dal Comune e sostenuto dal Forum delle Associazioni Familiari delle Marche, dal Moica Recanati e dalla "Rete Italia senza Azzardo". Il luogo prescelto è il bar ‘Cafè de la Paix’ in piazza Leopardi che ha deciso di eliminare le slot machine per promuovere la socializzazione dei clienti e che proprio per questo motivo riceverà un riconoscimento dalle Associazioni coinvolte. "Apprezziamo Slot Mob perché pone l’accento su una malattia difficile da combattere – sottolinea il sindaco, Emanuele Pepa – che provoca danni a sé stessi e alle famiglie. Spesso queste ultime non hanno la forza di reagire o tacciono per vergogna. Iniziative come questa ci consentono di fare luce in maniera concreta sul fenomeno". "La ludopatia è una grave piaga che spesso insiste e scava su situazioni talvolta già di fragilità e debolezza, con esiti devastanti per il singolo, per le famiglie e per la comunità intera" spiega Emanuela Pergolesi, assessore ai servizi sociali a cui fa eco Paolo Perticaroli, vice presidente del Forum delle Associazioni Familiari delle Marche: "È fondamentale che le istituzioni riconoscano e sostengano il ruolo delle reti familiari, rafforzandole come argine sociale contro una deriva culturale che normalizza l’azzardo come forma di intrattenimento e non esponendole a ulteriori rischi".

A portare la visione del Moica è la sua presidente Elisa Cingolani che ricorda come la sua associazione "si occupa da più di trenta anni, anche all’interno delle scuole, di prevenzione con iniziative di utilità sociale che coinvolgono la famiglia e non poteva non impegnarsi sulla problematica della ludopatia: A livello nazionale è attivo il numero verde 800608586 nella sede Moica utile a orientare verso i servizi territoriali tutte quelle persone che si confrontano con le problematiche del gioco d’azzardo patologico". All’iniziativa ha aderito, con dei giochi da tavolo come alternativa educativa all’azzardo, anche l’azienda Clementoni, leader del settore.

Antonio Tubaldi