"No al maltrattamento degli animali al circo"

di Giorgio Giannaccini

"Basta al maltrattamento degli animali. Faremo un sit-in a Porto Recanati, davanti al circo, e cercheremo di convincere chiunque a non vedere uno show che sfrutta esemplari selvatici. Inoltre, raccoglieremo firme per porre l’attenzione del Governo su tale problematica". E’ questo il grido di allarme di Laura Raccosta, delegata provinciale dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa, ndr). Proprio lei, insieme all’Ente nazionale protezione animali di Macerata e all’associazione Fratello Cane di Civitanova, organizzerà sabato sera (dalle 20.30 alle 22.30) una manifestazione di protesta nella zona del campo sportivo, a sud del paese, dove attualmente si trova un circo. "Non è la prima volta che diamo vita a sit-in di protesta contro i circhi, i quali si servono di questi animali per i propri spettacoli – spiega Raccosta –. Tant’è che avevamo fatto la stessa cosa due anni fa a Civitanova, e prima ancora a Corridonia. Noi ci chiediamo come possa essere considerato divertente lo ‘spettacolo’ che si apre davanti a chi entra in un circo che usa animali, e li costringe per tutta la loro vita a compiere gesti che sono totalmente fuori dalla loro natura. Questo – aggiunge Raccosta – vivendo in spazi piccolissimi e ridotti in una condizione di schiavitù, con sofferenze fisiche e psicologiche che il pubblico nemmeno immagina. Spesso parliamo di animali selvatici come ippopotami ed elefanti, che vengono portati via dal loro habitat naturale. E ancora, vengono usate fruste o bastoni contro loro, per tenerli in un continuo stato di paura e di minaccia, ricordandogli le percosse dell’addestramento". Ed ecco, quindi, la nuova protesta. "Saremo presenti là davanti con un nostro banchetto – riprende Raccosta –. Daremo volantini ma soprattutto parleremo con più persone possibili, per sensibilizzarli e firmare una petizione. Infatti, nonostante la Comunità europea si è espressa a favore dell’abolizione dei circhi che usano gli animali, in Italia l’iter ha subito rallentamenti. Noi ci siamo già resi disponibili a essere presenti nelle classi, per spiegare ai ragazzi il perché del no al circo con gli animali e l’importanza delle tematiche animaliste".